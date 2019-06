Leipzig

Vollbremsung am Montagabend mit Folgen: Weil ein Pkw-Fahrer ihm gegen 21:20 Uhr an einer Kreuzung am Südring die Vorfahrt nahm, musste ein Leipziger Busfahrer urplötzlich sein tonnenschweres Gefährt zum Stehen bringen. Der Linienbus der Leipziger Verkehrsbetriebe entging so laut Polizei einem Zusammenstoß. Mehrere Fahrgäste stürzten aufgrund des Manövers.

Ein 59-jähriger Fahrgast des Linienbusses verlor bei der Vollbremsung das Gleichgewicht und stürzte dabei so schwer, dass er sich am Fuß verletzte und medizinisch behandelt werden musste. Der Pkw-Fahrer fuhr dagegen einfach weiter und flüchtete mit seinem Gefährt vom Unfallort.

Von RND/LVZ