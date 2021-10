Unfall mit Leichenwagen in Leipziger Norden: Zwei Menschen verletzten sich schwer

Leipzig

In Leipzig-Möckern kam es am Dienstagvormittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Personen schwer verletzt haben. Polizeiangaben zufolge kollidierten ein Sportwagen der Marke Audi sowie ein Mercedes-Transporter eines Leipziger Bestattungsunternehmens gegen 10.30 Uhr an der Kreuzung Max-Liebermann-Straße/ Slevogtstraße/ Louise-Otto-Peters-Allee, als der 62-jährige Audi-Fahrer unter Missachtung einer roten Ampel die Max-Liebermann-Straße aus Richtung Slevogtstraße überquerte.

Die 23-jährige Fahrerin des Transporters krachte schließlich in den Sportwagen, als sie von der Louise-Otto-Peters-Allee bei Grün in die Max-Liebermann-Straße einbiegen wollte. Die beiden Insassen erlitten jeweils so schwere Verletzungen, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Da der Fahrer des Audis nach jetzigem Erkenntnisstand über eine rote Ampel fuhr, ermittelt die Polizei wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Verbindung mit fahrlässiger Körperverletzung. Die betroffene Kreuzung im Norden von Leipzig musste über eine Stunde lang gesperrt werden. An den beiden Autos entstand der Polizei zufolge ein erheblicher Sachschaden.

Von LVZ/flo