Leipzig

Schwerer Unfall auf der Karl-Liebknecht-Straße: Beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Höhe der HTWK ist eine Autofahrerin am Montagmorgen in ihrem Wagen eingeklemmt worden. Die 32-Jährige sei dabei schwer verletzt worden, wie die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle gegenüber LVZ.de mitteilte.

Die Frau wollte mit ihrem Wagen gegen 6.45 Uhr offensichtlich nach links in die Richard-Lehmann-Straße abbiegen. Dabei wurde das Auto von der Bahn erfasst und schwer beschädigt. Die Feuerwehr musste die 32-Jährige aus ihrem Wagen befreien. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Wegen des Unfalls kam es zu größeren Behinderungen bei den Leipziger Verkehrsbetrieben. Die Straßenbahnen der Linien 9, 10 und 11 und die Buslinie 70 mussten umgeleitet werden. Gegen 8 Uhr rollte der Verkehr wieder, es kam aber auch in der Folge noch zu größeren Verspätungen, wie die LVB informierten.

