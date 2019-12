Leipzig

Am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr hat es einen Verkehrsunfall auf der Kreuzung Kiewer Straße und Uranusstraße in Leipzig-Grünau gegeben. Laut Angaben der Polizei befuhr ein 28-Jähriger in seinem Pkw die Kiewer Straße in Richtung Lützner Straße, während eine 32-Jährige mit ihrem Wagen auf der Uranusstraße in Richtung Kiewer Straße unterwegs war. Auf der Kreuzung stießen beide Autos trotz Ampelregelung zusammen.

Zur Galerie Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der Kreuzung Kiewer Straße und Uranusstraße wurden drei Menschen verletzt.

Beide Fahrer erlitten dabei schwere Verletzung und mussten in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Die Beifahrerin des 28-jährigen Fahrers wurde leicht verletzt und konnte ambulant versorgt werden.

Die Polizei sucht Zeugen des Verkehrsunfalls. Wer Hinweise geben kann, kann sich an die Verkehrspolizeiinspektion Leipzigs unter 0341/ 2 52 85 1 oder unter 0341/ 25 52 91 0 wenden.

Von ps