Leipzig

Am Mittwochmorgen hat eine Autofahrerin in Leipzig einen Lkw beim Spurwechsel übersehen. Wie die Polizei mitteilte, war die Mazda-Fahrerin von der A14 kommend auf der Maximillianalle unterwegs und stieß seitlich mit dem Lkw zusammen. Dieser sei darauf hin nach links ausgewichen und habe dabei einen weiteren Lkw mit einem Anhänger in die Leitplanke gedrückt.

Den Angaben zufolge ist an allen beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden entstanden und die Leitplanke auf circa 20 Metern Länge beschädigt worden. Die Schadenssumme belaufe sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Die Unfallfahrerin sei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Von liko