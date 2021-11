Leipzig

Bei einem Verkehrsunfall im Leipziger Zentrum-West sind am Donnerstagmorgen zwei Kinder leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, saßen der Ein- und die Fünfjährige mit in einem Auto, das gegen 8.15 Uhr auf der Tschaikowskistraße in Richtung Innenstadt fuhr. Die 33-jährige Fahrerin wollte die Jahnallee in Richtung Lessingstraße überqueren und übersah dabei eine von links kommende und vorfahrtsberechtigte Tram – es kam zur Kollision.

Weitere Personen wurden beim Zusammenstoß nicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 7000 Euro. Die Jahnallee musste zur Unfallaufnahme gesperrt werden.

Von Anton Zirk