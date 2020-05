Leipzig

Die Leipziger Polizei sucht per Öffentlichkeitsfahndung die 43 Jahre alte Kristine Ronninger. Sie hatte am Dienstagabend auf der Prager Straße zwei Autos gerammt. Dabei wurden mehrere Personen verletzt. Auch die Mutter aus Leipzig musste in die Universitätsklinik eingeliefert werden. Dort wurde sie am Donnerstag gegen 14.40 Uhr zuletzt gesehen, teilte die Polizei mit.

Nach Angaben der Beamten ist die Frau verschwunden, ohne eine dringende Behandlung abzuwarten. Zum einen müsse eine Verletzung therapiert werden. Es sei aber auch nicht auszuschließen, dass sie sich etwas antut.

Auf dem Weg zum spirituellen Lehrer?

Die Polizei teilte zudem mit, dass Kristine Ronninger in der Vergangenheit Kontakt zu einem spirituellen Lehrer in Österreich ( Kärnten) besaß. Deshalb sei es auch möglich, dass sie sich mit dem Zug auf den Weg in die Alpenrepublik gemacht habe. Die Leipziger Ordnungskräfte hätten aus diesem Grund auch Kontakt mit ihren Kollegen im Nachbarland aufgenommen. Allerdings gelten für die Einreise nach Österreich wegen der Corona-Krise derzeit strenge Voraussetzungen, wie ein aktuelles Gesundheitszeugnis.

Gipsarm und Knieverletzung

Kristine Ronninger wird so beschrieben: Ihr scheinbares Alter liegt bei 45 Jahren, sie ist zwischen 1,65 und 1,68 Meter groß und von kräftiger Statur. Sie trägt braunes, langes Haar. Ihr linker Arm befindet sich in einem Gipsverband. Wegen einer weiteren Verletzung am rechten Knie laufe die 43-Jährige auffällig.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die mit der Frau Kontakt hatten – eventuell auch in der Klinik – und die wissen, wohin sie gegangen sein könnte. Überdies werden Personen gesucht, die die Frau nach dem Verlassen der Klinik gesehen haben.

Zeugen melden sich beim Polizeirevier Leipzig-Zentrum, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966-34224 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

