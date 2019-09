Leipzig

Ein Pkw-Fahrer hat in Leipzig-Stötteritz Unfallflucht begangen, nachdem er einen Radfahrer so ablenkte, dass dieser stürzte und sich schwer verletzte. Laut Polizei kam es bereits am Dienstag, dem 16. August, zu dem Vorfall. Der 33-jährige Radfahrer fuhr gegen 19 Uhr auf der Papiermühlstraße in östliche Richtung. Als er in Höhe des Bahnhofsausstiegs an einem parkenden Auto vorbeifuhr fuhr, wurde er von einem blauen Pkw überholt. Der Fahrer des überholenden Autos rief dem Radler dabei etwas zu, woraufhin dieser in die Gleise geriet und stürzte.

Der Autofahrer verließ ohne Hilfeleistung unerlaubt die Unfallstelle. Gegen ihn wird wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall ermittelt.

Zeugen gesucht

Zeugen, die Hinweise zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in der Schongauerstraße 33 oder tagsüber unter der Telefonnummer (0341) 255 – 2874, sonst unter 255 – 2910, zu melden.

Von ebu