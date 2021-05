Unfalltod eines Familienvaters in Leipzig: „Wer soll denn sonst schuld sein?“

Leipzig

„Zwei, drei Schritte war mein Vater noch vom Bürgersteig entfernt“, sagt Steffen S. (42). „Wäre der Autofahrer nur sieben Kilometer pro Stunde langsamer gewesen, hätte er es geschafft und nichts wäre passiert.“ So aber raste ein Pizza-Lieferant (40) in der Nacht zum 7. Dezember 2019 im Leipziger Täubchenweg mit seinem Opel auf den 65-jährigen Klaus S. zu, erfasste ihn. „Ungebremst und mit Tempo 87“, schildert Steffen S., „so steht es in der Ermittlungsakte. Die Schuhe wurden hunderte Meter weiter gefunden, so stark war der Aufprall.“ Wenige Tage später erlag der Leipziger im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Seither quälen sich die Angehörigen mit der Frage, warum der Fahrer des Unfallautos noch immer nicht dafür bestraft wurde.

Die Schäden am Auto zeigen, wie massiv der Aufprall gewesen sein muss. Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

Ein solch zäher Fall ist keineswegs ungewöhnlich. Erst im April war ein Lkw-Fahrer vom Amtsgericht Leipzig wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe verurteilt worden – zwei Jahre nach einem Unfall mit Todesfolge. Der 59-Jährige hatte am 22. Mai 2019 gegen 12.30 Uhr beim Abbiegen am Radweg in der Jahnallee eine 20-jährige Radfahrerin überrollt. Die Eltern der jungen Frau waren Nebenkläger im Prozess.

Auch der tragische Unfalltod einer 16-jährigen Schülerin gelangte erst zweieinhalb Jahre später vor Gericht. Die Schülerin war am 30. April 2018 auf dem Weg zu ihrem Gymnasium im Leipziger Süden am Martin-Luther-Ring ebenfalls von einem abbiegenden Laster überfahren worden. Der 48-jährige Unfallfahrer bekam im Oktober 2020 im Prozess eine Geldstrafe – im Beisein der Eltern des Opfers. Die Mutter musste sich damals aufgrund von Depressionen in therapeutische Behandlung begeben.

Immerhin: Im Fall Klaus S. sind die Ermittlungen nach eineinhalb Jahren inzwischen abgeschlossen, so Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz am Freitag auf LVZ-Anfrage. Ob Anklage erhoben oder das Verfahren eingestellt wird, ließ er offen. Die Abschlussverfügung der Staatsanwaltschaft müsse erst den unmittelbar Verfahrensbeteiligten bekannt gemacht werden.

Gutachten und Speicherdaten

Doch warum dauert ein solches Verfahren überhaupt so lange? „Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung sind auch im Hinblick auf ihre Bedeutung für alle Beteiligten aufwendige Verfahren, in denen zur umfassenden Aufklärung des Sachverhalts regelmäßig rechtsmedizinische und verkehrsunfallanalytische beziehungsweise technische Gutachten eingeholt werden müssen“, erklärt Schulz. „Hinzu kann im Einzelfall auch die notwendige Auswertung von Speicherdaten eines unfallbeteiligten Fahrzeugs kommen.“

Weitere Faktoren seien etwa, wie viele Personen und Fahrzeuge beteiligt sind, wie viele Zeugen vernommen werden, wie viele Gutachten erforderlich sind, inwieweit dieses aufeinander aufbauen und welchen Aufwand die Erstellung von Gutachten auch unter Berücksichtigung der Arbeitsbelastung der Sachverständigen erfordert und ob Erkenntnisse im Wege der Rechtshilfe eingeholt werden müssen. „Zudem gibt es Verfahren, in denen eine Vielzahl von Ermittlungshandlungen erforderlich sind, etwa Beschlagnahmen von Blutproben, Unterlagen, Fahrzeugen oder Durchsuchungen“, erklärt der Oberstaatsanwalt. „In einzelnen Verfahren wird auch einmal eine Rekonstruktion des Unfallgeschehens erforderlich sein, welche einer umfassenden Vorbereitung bedarf. Es können auch medizinische Fragen, wie etwa der Gesundheitszustand des Beschuldigten am Tattag, zur Begutachtung stehen.“

„Niemand hilft uns“

Daher dauerten derartige Ermittlungen immer wieder auch deutlich länger, als herkömmliche Verfahren im Durchschnitt an Zeit beanspruchen. Zumal eine scheinbar klare Ausgangslage oft nur auf den ersten Blick vorliege. „In der Regel ist die Einschaltung eines verkehrsunfallanalytischen Sachverständigen erforderlich, um zu klären, ob ein Unfall für den Beschuldigten vermeidbar war oder nicht“, schildert Schulz. „Auch komplexe rechtliche Beurteilungen sind häufig erforderlich.“ Und: Bei vielen nicht nur tödlichen Verkehrsunfällen seien zur umfassenden Aufklärung des Sachverhalts und zur Aufklärung aller für und gegen den Beschuldigten sprechenden Umstände auch Ermittlungen im Hinblick auf ein mögliches Mitverschulden des Verstorbenen oder eines Dritten durchzuführen. Denn deren Ergebnisse würden bei der Frage der Schwere der Schuld und bei der Höhe einer Strafe zugunsten des Beschuldigten berücksichtigt.

Hinterbliebene von Unfallopfern wie Steffen S. kennen all diese Hintergründe oftmals nicht. Daher ist es für sie kaum nachvollziehbar, dass sich ein solches Verfahren scheinbar endlos hinzieht. Zwar haben sie die Möglichkeit, Auskünfte und Informationen aus den Akten zu erhalten. Als Nebenkläger haben sie sogar eigene Verfahrensrechte, können etwa Beweisanträge stellen. Und sie dürfen zivilrechtliche Ansprüche im Strafverfahren geltend machen. Und doch bleibt häufig das Gefühl der Ohnmacht und Hilflosigkeit.

„Mein Vater wurde totgefahren und wir kommen einfach nicht weiter, niemand hilft uns“, ist Nicole S. (46) die Tochter von Klaus S. entsetzt. „Wenn ich mir vorstelle, dass dieser Mensch wieder mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Straße fährt, da wird mir schlecht.“ Für sie ist der Fall klar, für den Rechtsstaat bislang noch nicht. „Beispielsweise will die Versicherung noch nichts zahlen, weil angeblich die Schuldfrage noch nicht geklärt sei“, so Steffen S. „Das muss man sich mal vorstellen. Wer soll denn sonst schuld an diesem Unfall sein?“

„Keine Entschuldigung, nichts“

Der Firmeninhaber blättert in den Verfahrensakten, fast 190 Seiten sind es. „Seit Monaten liegt das alles schon vor, auch das Gutachten der Dekra“, sagt er. Für ihn ergibt sich daraus ganz klar, was in jener Nacht im Täubchenweg passiert ist. Sein Vater kam von einem Tischtennis-Punktspiel, als der Unfall passierte. „Wir stehen unter einem kollektiven Schock“, schrieb der Verein später in einem berührenden Nachruf. „Die Umstände dieser unfassbaren Tragik gemahnen uns, innezuhalten. ´Komm gut nach Hause, ist keine Floskel.“ 

Klaus S. war nicht mehr weit von zu Hause entfernt, als er seinen Fuß auf die Fahrbahn setzte. „Mein Vater muss dann kurz angehalten haben, bevor er weitergelaufen ist“, schildert Steffen S. „Wie kann das sein, dass ein Autofahrer da ungebremst reinfährt auf einer Straße die gut einsehbar und beleuchtet ist? In einer solchen Situation kann man sogar wegen eines Igels bremsen, wenn man die Geschwindigkeit einhält.“

Unzählige Male hat der Sohn sich diese Fragen schon gestellt, ohne Antworten zu bekommen. Eine Woche habe sein Vater noch im Koma gelegen, bevor er starb. „Der Fahrer war in dieser Zeit weder im Krankenhaus noch hat er im Nachhinein Kontakt zu unserer Familie aufgenommen“, so Steffen S., „keine Nachfrage, keine Entschuldigung nichts.“ So lange das Verfahren nicht abgeschlossen ist, könne er keinen klaren Gedanken fassen.

Eigentlich wollte sein Vater, der einen Monat vor der Rente war, ihn in seiner Firma unterstützen. „Wir wollten gemeinsame Zeit nachholen, weil wir die letzten fünf Jahre, als ich meine Firma aufgebaut und Tag und Nacht gearbeitet habe, kaum Kontakt hatten.“ Auch seine Großeltern würden unter der Situation sehr leiden. Um die 90 Jahre seien sie alt. Ständig fragten sie nach, ob es etwas Neues gibt. Es mache sie fertig, dass die Dinge noch offen und ungeklärt sind. „Es wäre wichtig für uns, wenn das Verfahren abgeschlossen wird, damit wir selbst damit abschließen können“, sagt Steffen S. „In mir kocht es. Aber ich habe die Hoffnung, dass der Unfallfahrer von unserem Rechtssystem eine angemessene Strafe dafür bekommt.“

Von Frank Döring