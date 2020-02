Leipzig

Durch einen riskanten Spurwechsel hat ein Unbekannter am Montagmittag in Leipzig-Möckern einen Unfall verursacht, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Laut der Polizei fuhr ein Autofahrer gegen 12.40 Uhr auf der Georg-Schumann-Straße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Agnesstraße wechselte der unbekannte Fahrer plötzlich den Fahrstreifen und verursachte dabei beinahe eine Kollision mit einem 42-jährigen Mann.

Um diese zu vermeiden, wich der 42-Jährige auf die Gegenfahrbahn aus, wo er mit einem ihm entgegenkommenden Auto zusammenstieß. Dabei wurden er und der 79-jährige Fahrer des anderen Wagens leicht verletzt. Der Fahrer, der den Unfall durch den Fahrbahnwechsel verursacht hatte, entfernte sich hingegen unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei ermittelt gegen den Unbekannten oder die Unbekannte wegen Unfallflucht und sucht nach Zeugen. Personen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Unfallverursacher machen können, können sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Leipzig in der Schongauerstraße 13 oder unter Telefonnummer 0341/ 25 52 851 melden.

Von ps