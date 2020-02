Leipzig

Zeugen haben am Donnerstagabend nach einem Unfall in Leipzig einen betrunkenen Autofahrer an seiner Flucht gehindert. Der Mann war gegen 21.20 Uhr auf der Gerhard-Ellrodt-Straße unterwegs, als er beim Ausscheren aus dem Kreisverkehr ein Verkehrsschild anfuhr und beschädigte. Wie die Polizei mitteilte, sei der Mann zunächst ausgestiegen und hatte den Schaden an dem Schild sowie seinem Auto begutachtet. Anschließend sei er weitergefahren.

Zeugen fuhren dem Auto hinterher und stoppten den Fahrer. Die Beamten stellten bei einem Alkoholtest einen Wert von 1,84 Promille fest und zogen den Führerschein des 44-Jährigen ein. Die Höhe des verursachten Schadens steht noch nicht fest.

Von ebu