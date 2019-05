Leipzig

Wie die Polizei mitteilte hat eine Geburtstagsfeier in Leipzig-Grünau am Donnerstagabend mit zwei Anzeigen wegen Körperverletzung geendet. Mehrere Mieter eines Mehrfamilienhauses in der Selliner Straße feierten gemeinsam, hatten jedoch einen Nachbarn nicht eingeladen. Der 49-Jährige erschien dennoch und wurde nach Streitigkeiten der Wohnung verwiesen.

Im Treppenhaus setzte er gegen 17.50 Uhr den Streit mit einem 31-jährigen Gast fort, der den 49-Jährigen beim Gerangel mit einem Messer verletzte. Es kam zu einer Prügelei, sodass andere Gäste dazwischen gingen und die Polizei riefen. Für beide Streithähne endete die Feier mit einer Anzeige.

Von lcl