Leipzig

Als Diego M. (23) an jenem 19. Mai 2013 in den Abendstunden mit einem gemieteten grauen 5er BMW über den Leipziger Norden nach Leutzsch fuhr, ahnte er nicht, dass dies die letzten Momente seines Lebens sein würden. Zwischen 19 und 19.30 Uhr krachten mehrere Schüsse am Bahnhof Leutzsch. Der in Leipzig aufgewachsene Deutsch-Bolivianer brach tödlich getroffen zusammen. Ein Zugführer fand seinen Leichnam später zwischen den Gleisen. Schnell war klar: Der Mord steht mit hoher Wahrscheinlichkeit im Zusammenhang mit Drogengeschäften. Doch mit wem hatte sich der muskulöse Anwaltssohn an jenem Pfingstsonntag getroffen? Wer wollte ihn unbedingt töten? Und was war der konkrete Grund dafür? Nach knapp neun Jahren intensiver Ermittlungen, davon eineinhalb Jahre in einer Sonderkommission, bleiben viele Fragen offen – und der Todesschütze unbekannt.

Anwaltssohn Diego M.: Kam er Leipziger Drogenbossen in die Quere? Quelle: Polizeidirektion Leipzig

„Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem die Ermittlungen, unsere Möglichkeiten zur Aufklärung des Falles gegenwärtig ausgeschöpft sind“, sagt Kriminaldirektor Lutz Mädler. Der Chef der Leipziger Kripo leitete die von Juli 2013 bis Dezember 2014 bestehende Sonderkommission „Connect“. Bis zu 22 Beamte waren hier zeitweise eingesetzt.

Sie wussten rasch, wo sie zu suchen hatten. Das Opfer soll über ein legales Einkommen von weniger als 1000 Euro im Monat verfügt haben, was für die Polizei so gar nicht zum sehr solventen Auftreten und aufwändigen Lebensstil mit Oberklasse-Fahrzeugen zusammenpasste. Zudem habe das Umfeld von Diego M. darauf hingedeutet, dass er im Betäubungsmittelhandel involviert war. Und das nicht gerade auf der untersten Hierarchiestufe: Der Mann mit luxemburgischer Staatsangehörigkeit hatte laut Mädler Kontakt zu Größen im Drogenhandel.

Mit diesem BMW fuhr Diego M. nach Leutzsch. Das Auto wurde in der Nähe des Tatorts gefunden. Quelle: Polizeidirektion Leipzig

Das Problem bei Ermittlungen im Rauschgiftmilieu: „Man stößt auf Schweigen oder es werden falsche Angaben gemacht“, berichtet der frühere Soko-Leiter. Die Beamten drehten jeden Stein um. Sie überprüften alle bekannten Kontaktpersonen von Diego M., gingen jeder Verästelung im Beziehungsgeflecht des Getöteten nach. Es gab umfassende sogenannte „verdeckte Maßnahmen“, Fahrzeuge wurden überwacht, Personen observiert und die Telefonkommunikation abgehört. Über 300 Vernehmungen stehen zu Buche. Weil im Zuge der Ermittlungen auch Informationen zu weiteren Straftaten aufgedeckt wurden, ergaben sich aus dem Fall Diego M. mehr als 120 Folgeverfahren, überwiegend Gewalt- und Drogendelikte.

Vor allem aber stießen die Ermittler auf ein weiteres Mordkomplott. Denn nach der Bluttat am Leutzscher Bahnhof brach in der Drogenszene ein regelrechter Krieg aus. So kamen die Kriminalisten dahinter, dass drei Bekannte von Diego M. (damals 25, 32, 33 Jahre) im August 2013 geplant hatten, Vincenzo G. aus Dresden zu liquidieren. Nach außen hin war der Italiener nur ein Aushilfskellner, doch Ermittler gingen davon aus, dass er in Drogengeschäfte involviert sein musste. Nach dem Tod von Diego M. soll er dessen Komplizen unter Druck gesetzt und von ihnen Geld aus einem geplatzten Drogendeal verlangt haben. Angeblich soll es damals um 40 Kilo Marihuana sowie 70 000 bis 105 000 Euro gegangen sein, das Rauschgift habe Diego M. von Albanern aus Dresden auf Kommissionsbasis bekommen, hieß es.

Diese drei Männer waren wegen eines Mordkomplotts angeklagt, wurden aber am Ende freigesprochen. Quelle: Andre Kempner

Wollten die Bekannten von Diego M. zum Gegenschlag ausholen, weil sie selbst ins Fadenkreuz geraten und massiv bedroht worden waren? Aufgrund der durchgeführten Ermittlungen bestand der Verdacht, dass Vincenzo G. „ tatsächlich und ernsthaft umgebracht werden sollte“, so Mädler. Die drei Verdächtigen waren demnach „gewillt, eine Waffe zu besorgen und diese auch anzuwenden“. Nachweislich sei das Dresdner Restaurant, in dem Vincenzo G. damals jobbte, ausspioniert worden. Später stellte sich heraus: Das Lokal war auch bei Google Maps herausgesucht und entsprechend markiert worden. Und es wurde bei einem der Beteiligten eine Plastikbox gefunden, die mutmaßlich zu einer Schusswaffe gehörte.

„Aufgrund von weiteren Erkenntnissen aus den verdeckten Maßnahmen, welche die tatsächliche Verfügbarkeit einer Waffe untermauerten und Handlungen in Dresden als wahrscheinlich erscheinen ließen, war die Gefährdungslage nicht länger kalkulierbar und es erfolgten am 31. August 2013 die Festnahme der drei Beschuldigten und Durchsuchungsmaßnahmen“, schildert der Kripo-Chef. „Wir haben da einen weiteren Mord verhindert.“

Trotz akribischer Ermittlungen am Tatort wurde der Mörder bis heute nicht gefunden. Quelle: Dirk Knofe

Beim Prozess im Jahr 2014 am Landgericht wurden die drei Angeklagten Jan und Frank S. sowie Mario B. jedoch aus Mangel an Beweisen vom Vorwurf der Verabredung zum Mord freigesprochen. In ihren Aussagen hatten sie ein Mordkomplott bestritten und betont, sie selbst hätten Angst um ihr Leben gehabt. Bei einem Treffen im Juni 2013 im Paunsdorf-Center mit Vincenzo G. sei es ein Albaner gewesen, der die 70 000 Euro für ausstehende Drogen gefordert habe. Später sei eine Droh-SMS gekommen: „Ihr wollt Verstecken spielen? Dann versteckt euch gut!“ Der Kronzeuge wiederum wurde später wegen uneidlicher Falschaussage verurteilt.

„Wir sind an die Grenzen der Aufklärungsmöglichkeiten gestoßen“, sagte der Vorsitzende Richter Hans Jagenlauf am Ende des Prozesses. In der Urteilsbegründung hieß es: „Die Kammer konnte sich auch in der Gesamtschau bei nochmaliger Prüfung und Würdigung aller Umstände davon überzeugen, dass es zwar einige gewichtige Beweisanzeichen für die Verabredung zu einem Mord gibt, jedoch im Ergebnis zu große Zweifel an der Täterschaft der Angeklagten, insbesondere an der mittäterschaftlichen Begehungsweise, verbleiben, sodass sie sich auch in der Gesamtschau nicht von der Schuld der Angeklagten zu überzeugen vermochte.“

„Es gab ein faires Verfahren“

Für den leitenden Ermittler ist es bis heute eine nachvollziehbare Entscheidung: „Es gab ein faires Verfahren und ein begründetes Urteil“, sagt Mädler. „Der Tatbestand der Verabredung zum Mord stellt hohe Anforderungen an die Beweisbarkeit, insbesondere zur mittäterschaftlichen Begehungsweise. Die Polizei geht bis heute davon aus, dass aufgrund gewichtiger Beweisanzeichen ein Mord bevorstand und musste zur Verhinderung handeln. Sieht man sich mit einer solchen Lage konfrontiert, überwiegt die Gefahrenabwehr und der Schutz des Lebens.“ Hinzu kam: Obwohl es offenbar Parallelen zwischen beiden Fällen gab, blieben Teile der Ermittlungsakten zum Fall Diego M. im Landgerichtsprozess unter Verschluss, unterlagen Beamte als Zeugen vor Gericht einer beschränkten Aussagegenehmigung. All dies geschah, um die Aufklärung im Fall Diego M. nicht zu gefährden.

Das Mordopfer zwischen den Bahngleisen – viele Fragen bleiben offen. Quelle: Dirk Knofe

Doch da sollte den Ermittlern in all den Jahren kein entscheidender Durchbruch gelingen. Zumal die Spur zur Dresdner Konkurrenz nur einer von mehreren Ermittlungsansätzen war. Mögliche Verbindungen zur Rockerkriminalität wurden laut Polizei ebenso geprüft wie Kontakte zu südosteuropäischen Gruppierungen oder Verbindungen nach Sachsen-Anhalt. Experten sehen den Drogenhandel als Pyramiden mit strengen Hierarchien an. Ist Diego M. womöglich jemandem in die Quere gekommen? Oder ging es um Schulden, eine fehlende Lieferung oder einen geplatzten Deal? „Es drehte sich um das Thema Drogen, das ist aus unserer Sicht klar“, erklärt Mädler. „Worum es konkret ging, ließ sich aber nicht eindeutig feststellen. Als möglicher Konfliktpunkt für das Tötungsdelikt kam vieles in Frage.“

Die Polizei setzte auch Spürhunde bei der Suche nach Hinweisen ein. Quelle: Dirk Knofe

Akribisch überprüften die Ermittler, mit wem sich Diego M. in Leutzsch getroffen haben könnte und wer ihn begleitete, als die Schüsse fielen. Kriminaltechniker sicherten Spuren in dem BMW, mit dem das spätere Opfer nach Leutzsch gefahren war. Doch diese belegen nur, wer noch in dem Fahrzeug war – aber nicht, zu welchem Zeitpunkt. „Kontaktpersonen sind natürlich von Relevanz“, erläutert der Ex-Soko-Chef, „aber es konnte zeitlich nicht eingegrenzt werden, das war das Problem.“ Geklärt wurden letzte persönliche Kontakte von Diego M., eine Rekonstruktion seiner letzten Stunden.

Demnach traf er sich an jenem Pfingstsonntag 2013 gegen Mittag mit einem Freund, hielt sich am Nachmittag im Stadtteil Wahren auf, danach fand ein Treffen im Familienkreis statt. Etwa eine Stunde vor der Tat besuchte er ein Café an der Karl-Liebknecht-Straße in der Südvorstadt – mit zwei Bekannten, die später wegen des Mordkomplotts vor Gericht standen. Dann fuhr er mit dem grauen BMW wieder über Wahren zum Parkplatz Bahnhof Leutzsch.

Weiterhin 10 000 Euro Belohnung für Hinweise

Die Soko fand heraus, mit welcher Art Waffe der Mörder feuerte. Es gab auch ein Spurenbild sowie Schmauch-Untersuchungen, die ziemlich deutliche Rückschlüsse lieferten, aus welcher Distanz die Schüsse abgegeben wurden. Konkreter will sich der Kripo-Chef auch jetzt nicht äußern, nur so viel: „Es gab eine mehrfache Schussabgabe mit ganz klarem Tötungsvorsatz.“

War es die Handschrift eines Killers, auf dessen Konto auch andere Taten gehen? Immerhin gab es in jenem Jahr weitere Bluttaten in der Leipziger Rauschgiftszene. So wurde am 10. April einem 26-jährigen Türken in der Reudnitzer Göschenstraße gezielt in die Beine geschossen. Am 8. Juli traf es zwei Mazedonier (40, 45) in der Eisenbahnstraße, am 28. Oktober einen Iraner ebenfalls in der Eisenbahnstraße. „Es gibt keine Zusammenhänge zu diesen Fällen“, bekräftigt Mädler. Mögliche Parallelen zu diesen Fällen, die auch in der Soko bearbeitet wurden, seien überprüft worden.

Für immer geschlossen sind die Akten im Fall Diego M. aber nicht. „Nach wie vor sind 10 000 Euro ausgelobt für Hinweise, die zur Aufklärung des Mordes führen“, betont Lutz Mädler. „Das Verfahren mag vorläufig eingestellt sein, aber Mord verjährt nie. Sobald wir wieder Erkenntnisse haben für neue Ermittlungsansätze, würden die Ermittlungen in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wieder aufgenommen.“

Von Frank Döring