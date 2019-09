Leipzig

Am Sonntag hat ein 27-jähriger Autofahrer gegen 8.40 Uhr unter Alkoholeinfluss einen Unfall in Schönefeld-Abtnaundorf verursacht. Nach Polizeiangaben fuhr der Mann mit stark überhöhter Geschwindigkeit über die Adenauerallee und kollidierte dort mit einem Zaun und einem Lichtmast. Der Fahrer wurde leicht verletzt, an seinem Auto entstand Totalschaden.

Die Polizei stellte vor Ort fest, dass der Mann alkoholisiert war und sich zudem nicht angeschnallt hatte. Er wurde zur Versorgung seiner Verletzungen und zur Durchführung einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs.

Von lvz