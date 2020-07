Unter Drogen - Mann verwüstet fremde Wohnung in Leipzig

Leipzig

Ein Mann hat sich in Leipzig im Stockwerk geirrt und eine fremde Wohnung verwüstet sowie die Mieterin in Angst und Schrecken versetzt. Der 39-Jährige hatte am Mittwoch zunächst lautstark gegen die Wohnungstür geklopft, dann den Türspion zerstört und die Tür schließlich aufgebrochen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die verschreckte Frau hatte sich erst ins Bad eingeschlossen, war dann zu einer Nachbarin geflüchtet und die Polizei alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der Mann die Wohnung bereits verwüstet und einen Großteil der Möbel beschädigt. Schließlich stellte sich heraus, dass der 39-Jährige zwar auch in dem Haus wohnt, sich aber im Stockwerk geirrt hatte. Weil er unter Drogeneinfluss stand, wurde er in eine Fachklinik gebracht.

Von joka