Leipzig

Kein Führerschein, positiver Drogentest, fehlendes Nummernschild: Wegen mehrerer Verkehrsvergehen hat das Ordnungsamt am Dienstagabend in Leipzig einen 21-jährigen Mann gestellt. Wie die Polizeidirektion am Mittwoch mitteilte, fiel Mitarbeitern des Stadtordnungsdienstes kurz nach 20 Uhr ein Peugeot auf, an dem keine hinteren Kennzeichentafeln angebracht waren.

Als die Mitarbeiter das Fahrzeug in Höhe der Leisniger Straße kontrollieren wollten, flüchteten die Insassen demnach aus dem Pkw. Das Auto rollte darauf hin rückwärts gegen das Dienstfahrzeug und beschädigte es im vorderen Bereich.

Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben

Den Angaben zufolge nahm das Ordnungsamt fußläufig die Verfolgung auf und stellte den 21-jährigen Fahrer kurze Zeit später. Angerückte Polizeibeamte fanden schließlich heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besaß. Ein Drogentest fiel zudem positiv auf Amphetamine aus, ein Alkoholtest zeigte ein Ergebnis von 0,52 Promille an.

Damit aber nicht genug: Laut Polizei besaß der Wagen keine Zulassung, das vordere Kennzeichen war zur Fahndung ausgeschrieben. Noch dazu besaß der Mann keine gültige Fahrerlaubnis. Er muss sich nun wegen mehrerer Verkehrsvergehen verantworten. Der Sachschaden wurde auf rund 3000 Euro beziffert.

Von LVZ/flo