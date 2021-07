Leipzig

Die Leipziger Polizei ermittelt wegen eines verbotenen Autorennens. Eine Streife sei am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr in Schönefeld-Abtnaundorf auf Lärm aufmerksam geworden, wie die Beamten am Montag mitteilten. Sie entdeckten auf einem Parkplatz einen 25-Jährigen, der mit seinem Auto die Hinterräder durchdrehen ließ und so im Kreis – also sogenannten Donuts –fuhr.

Ein Rennfahrer dreht Donuts nach einem Autorennen. (Symbolbild) Quelle: Gruppe C Gmbh/DTM/ITR/dpa

Als er die Polizei sah, floh er entlang der Waldbaurstraße. Beim Einbiegen in die Ploßstraße rutschte er auf nassem Kopfsteinpflaster gegen einen geparkten Wagen und wurde anschließend gestellt. An den Autos entstand den Angaben nach ein Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Von jhz