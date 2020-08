Leipzig

Gut ein Jahr nach seiner Flucht vor der Polizei ist einem Autofahrer (40) in Leipzig der Prozess gemacht worden. „Mit 90 Sachen durch eine Tempo-30-Zone zu brettern, ist richtig gefährlich“, hielt Staatsanwältin Nora Paul dem Angeklagten am Mittwoch vor. David B. gestand am Amtsgericht, dass er sich am 3. Juni 2019 kurz vor Mitternacht einer Kontrolle entziehen wollte. Den Grund nannte Verteidigerin Nadine Lippold: „Er hatte gar keinen Führerschein.“

Ignoriertes Ampelrot

Ihrer Erklärung zufolge wollte David B. „nur ein kleines Stück bis zu einer Tankstelle in der Georg-Schumann-Straße“ zurücklegen. Als der VW-Fahrer dabei die Beamten bemerkte, gab er Gas, fuhr durch eine Seitenstraße mit Tempo 90 statt 30 und ignorierte auch Ampelrot. Die Verfolgungsjagd führte über Slevogt- und Landsberger Straße bis zu einer Wohnsiedlung im Leipziger Norden. „Dort fuhren wir erst mehrere Runden im Karree“, erinnerte sich eine Polizeibeamtin. Schließlich konnte David B. in der Bremer Straße dingfest gemacht werden. Unterwegs hatte ein Augenzeuge ein Fahrrad vor das Auto geworfen. Er habe helfen wollen, den Raser zu stoppen, so die Polizistin.

Keine Verletzten

Wie sich nach der Blutentnahme herausstellte, hatte David B. „erheblich Drogen getankt“, so die Staatsanwältin. Er könne von Glück reden, dass keine Passanten verletzt wurden.

Verteidigerin Lippold beantragte Geldstrafe und sprach von einem „einmaligen Ausrutscher“. Diese Auffassung teilten weder die Staatsanwältin noch Amtsrichterin Susanne Nowak, die auf die massiven Vorstrafen – auch wegen Verkehrsdelikten – verwiesen. Die Richterin verhängte – so wie von der Staatsanwaltschaft beantragt – sechs Monate Haft auf Bewährung wegen eines „verbotenen Kraftfahrzeugrennens“ und als Auflage 100 Sozialstunden. Auch die Flucht vor der Polizei sei ein solches Rennen, so die Richterin.

Verschärfte Strafen

Nach illegalen Autorennen mit dramatischen Folgen hatte der Gesetzgeber 2017 die Strafen verschärft. Der neu geschaffene Paragraf 315d des Strafgesetzbuches stellt bereits die Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen unter Strafe.

Weil der arbeitslose Maurer mittlerweile in geordneten Verhältnissen mit seiner sechsjährigen Tochter in Baden-Württemberg lebt, wurde ihm Bewährung zugestanden.

Von Sabine Kreuz