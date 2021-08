Leipzig

Mehrere Autos haben in der Nacht zu Sonntag in der Brünner Straße in Neulindenau gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, stellten die Beamten gegen 1.50 Uhr fest, dass ein Fahrzeug bereits komplett in Brand stand und zwei weitere von den Flammen beschädigt wurden. Alle Fahrzeuge sollen jedoch schon in der Vergangenheit gebrannt haben, so die Polizei. Wie es zu dem erneuten Feuer kam, ließe sich noch nicht sagen. Die Beamten haben die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen.

Von RND/mot