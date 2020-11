Leipzig/Döbeln

„Zuverlässig, teamfähig, kommunikativ, ein durchweg positiver Mitarbeiter.“ Mit diesen Worten beschreibt Geschäftsführer Johannes K. am Montag vor Gericht seinen früheren Angestellten Edris Z. (31). Nun sitzt der Sozialbetreuer für Flüchtlinge in Leipzig als mutmaßlicher Mörder auf der Anklagebank. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, seine Ex-Freundin Myriam Z. am 8. April 2020 im Auwald, unweit der Richard-Lehmann-Straße, mit einem Hammer erschlagen zu haben. Die 37-jährige Mutter einer zwei Monate alten Tochter starb im Krankenhaus.

„Tragweite von Beziehungsproblemen nicht klar“

Mithilfe von vielen Zeugen begibt sich das Landgericht auf die Suche nach dem Mord-Motiv. Einer dieser Zeugen ist Johannes K. (37). Nach seinen Schilderungen war die Geschäftsführung des Vereins, der Asylbewerber mehrerer Gemeinschaftsunterkünfte in Leipzig und Umgebung betreut, so zufrieden mit der Arbeit von Edris Z., dass sie ihn nach seiner Erstanstellung 2016/2017 erneut beschäftigen wollte. „Am 1. August 2018 haben wir deshalb Kontakt zu ihm aufgenommen, am 1. Oktober sollte er beginnen. Darüber hat er sich sehr gefreut“, sagt der Zeuge. Doch es kam anders. „Die Tragweite von Beziehungsproblemen war mir zu dieser Zeit nicht klar“, so der 37-Jährige.

Denn auch das spätere Opfer Myriam Z. war ab März 2016 beim selben Verein beschäftigt. Sie galt laut Johannes K. als „sehr engagiert, kontaktfreudig, fröhlich“. Die Frau und Edris Z. hatten sich bei der Flüchtlingsarbeit kennengelernt, im Februar 2018 aber getrennt.

Als Edris Z. neu eingestellt werden sollte, brach für Myriam Z. den Schilderungen zufolge eine Welt zusammen. „Sie legte mir am 27. September einen Gerichtsbeschluss vor, wonach sich ihr Edris Z. nicht mehr nähern durfte“, berichtet der Geschäftsführer weiter. „Unter diesen Umständen“ habe der Mann natürlich nicht wieder beschäftigt werden können. „Es gab einen Aufhebungsvertrag, darüber war er nicht erfreut.“

„Von Telefonterror und Dauerklingeln war die Rede“

Zu jener Zeit erfuhr Johannes K. auch gerüchteweise, dass Edris Z. seine einstige Freundin gestalkt haben soll. „Von Telefonterror und Dauerklingeln war die Rede, er soll ihr Klingelschild mit Blut beschmiert haben“, so der Zeuge weiter. Ein massiver Vorfall ereignete sich laut Oberstaatsanwalt Ulrich Jakob zudem am 20. August 2018. Da soll Edris Z. seine Ex-Partnerin angespuckt und beleidigt, ihrem Begleiter einen Teil eines Ohres abgebissen haben. Auch dafür muss sich der in Afghanistan Geborene, der als Sechsjähriger nach Deutschland kam und in Döbeln aufwuchs, in dem mehrtägigen Prozess verantworten. Die Staatsanwaltschaft geht bislang davon aus, dass Edris Z. die junge Frau töten wollte, „um sie zu bestrafen und sich zu rächen“, weil sie bei der Polizei gegen ihn ausgesagt und ein Kontaktverbot erwirkt habe.

Von Sabine Kreuz