Verdacht auf Brandstiftung: Bagger und Auto brennen in Leipzig

Leipzig

Unbekannte haben am Mittwochabend im Leipziger Stadtteil Seehausen einen Bagger angezündet. Wie die Polizei Leipzig am Donnerstagmorgen auf Nachfrage von LVZ.de mitteilte, haben die Täter das Grundstück in der Seehausener Allee zwischen 17 und 22 Uhr betreten. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Schaden in Höhe von 25.000 Euro. Es wird wegen des Verdachts auf Brandstiftung ermittelt.

Das Auto brannte vollständig aus. Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

Am frühen Donnerstagmorgen brannte im Nordosten der Stadt zudem aus bisher ungeklärter Ursache ein Auto. Das Fahrzeug, welches an einer Kleingartenanlage in der Adenauerallee abgestellt war, ging zwischen 4.45 und 5.15 Uhr in Flammen auf. Auch in diesem Fall ermittelt die Kriminalpolizei. Zur Höhe des Sachschadens machte die Polizei keine Angaben.

Von anzi