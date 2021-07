Verdacht auf Fahrrad-Hehlerei: Mehrere gestohlene Räder gefunden

Leipzig

In Leipzig-Gohlis wurden am Montagmittag mehrere gestohlene Fahrräder sichergestellt. Nach Informationen der Polizei Leipzig wurde einem Zeugenhinweis nachgegangen. Die Staatsanwaltschaft ordnete Durchsuchungsmaßnahmen in einer Wohnung in der Kasseler Straße in Gohlis-Süd an.

In der Wohnung des 27-jährigen Tatverdächtigen sowie auf einem Dachboden wurden insgesamt 23 Fahrräder sichergestellt. Einige der Fahrräder waren bereits zur Fahndung ausgeschrieben. Die Räder waren teilweise verpackt und zum Abtransport vorbereitet. Die Beamten fanden weiteres Beweismaterial wie Folien, Klebebänder und Kabelbinder.

Ermittlungen wegen gewerbsmäßiger Bandenhehlerei

Außerdem wurden zwei Frauen angetroffen, die sich derzeit illegal in Deutschland aufhalten. Der Stehlschaden ist nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig noch nicht bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gewerbsmäßiger Bandenhehlerei und wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz ermittelt.

Von LVZ/lg