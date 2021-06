﻿Verdacht auf Gammelfleisch: Durchsuchungen in mehreren Leipziger Geschäften

Leipzig

Im Stadtgebiet wurden am Dienstagmittag an verschiedenen Standorten Durchsuchungsmaßnahmen in Geschäften durchgeführt. Hintergrund sind nach Angaben der Polizei Leipzig Verstöße gegen die Lebensmittelhygieneverordnung. Es besteht der Verdacht auf Gammelfleisch.

Insgesamt fünf Objekte wurden durchsucht. Neben vier Geschäften in Leipzig war auch ein Objekt in Berlin betroffen. Dabei handelt es sich um einen Hersteller von Dönerspießen. Während bei der Durchsuchung in Berlin keine nennenswerten Befunde gemacht wurden, ergaben die Maßnahmen in der Messestadt den Fund von nichtverkaufsfähigem Fleisch.

Vernichtung des Fleisches angeordnet

In einem Lebensmittelgeschäft in der Eisenbahnstraße im Leipziger Osten wurden mehrere Fleischstücke und -spieße gefunden, die unsachgemäß gelagert wurden. Nach Angaben der Polizei wurde das Fleisch zunächst in einem Transporter ohne Kühlung von Berlin nach Leipzig transportiert und dann unsachgemäß in nicht funktionstüchtigen Kühlschränken gelagert. Die umgehende Vernichtung des Fleisches wurde angeordnet. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen an den drei anderen Standorten in Leipzig wurden keine verwertbaren Gegenstände gefunden.

Von LVZ