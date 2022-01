Leipzig

Die Landauerbrücke in Leipzig ist seit Sonntagvormittag wegen eines möglichen Munitionsfundes gesperrt. „Zwei Angler haben einen minenartigen Gegenstand aus dem Wasser gezogen“, bestätigte Polizeisprecherin Dorothea Benndorf. Seit 10.35 Uhr sei die Überquerung des Elsterbeckens zwischen dem Sportforum und der Hans-Driesch-Straße nicht mehr zu passieren.

Die Polizei habe Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes hinzugerufen. Wann die Spezialisten vor Ort eintreffen ist noch offen. Derzeit befinde sich die mutmaßliche Fundmunition in einem Eimer auf der Brücke. Die weiteren Auswirkungen sind noch unklar. Um 15.30 Uhr soll wenige hundert Meter entfernt das Spiel von RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg angepfiffen werden.

Bei den beiden Männer handelt es sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei um sognannte Magnetangler, wie Benndorf bestätigte. Dabei wird in Erwartung vermeintlicher „Schätze“ versucht, mit einem Magneten, der an einem Seil in ein Gewässer gelassen wird, metallische Gegenstände zu „fischen“. In der Praxis holen Magnetangler auch immer wieder gefährliche Gegenstände wie Fundmunition aus den Gewässern.

Von mro