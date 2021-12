Leipzig

Eine verdächtige Sendung hat in der Poststelle der Polizeidirektion Leipzig am Donnerstag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei selbst mitteilte, entdeckten Bedienstete in der Dimitroffstraße im Zentrum-Süd gegen zwölf Uhr eine Postwurfsendung, aus der eine unbekannte Substanz austrat. Die Feuerwehr rückte demnach mit ihrem ABC-Zug zum Einsatz aus.

Die Sendung soll im Anschluss sichergestellt und in ein Fachlabor zur weiteren Untersuchung gebracht worden sein. Wie es ferner hieß, wurden die Räume versiegelt, gesundheitliche Beeinträchtigungen bei den Bediensteten seien bisher nicht aufgetreten. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Von LVZ/flo