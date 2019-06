Leipzig

In Leipzig hat ein 32-Jähriger am Mittwoch gegen 13.30 Uhr einen Rucksack im Park am Schwanenteich entleert und diesen dann samt ausgeräumten Süßwaren einfach stehen gelassen. Der Vorfall kam einer 19-Jährigen und ihre Freundin seltsam vor. Sie verständigten daraufhin die Polizei und konnten den Beamten den Mann beschreiben.

Laut Polizeimeldung konnte der der 32-Jährige am Willy-Brandt-Platz gestellt und auf sein Verhalten angesprochen werden. Er erklärte den Beamten. Dass er den Rucksack an der Haltestelle Goethestraße gefunden habe und auf der Suche nach Bargeld gewesen sei. Als er nichts fand, habe er den Rucksack einfach stehen gelassen.

Anhaltspunkte zum Besitzer des Rucksacks wurden nicht festgestellt. Der 32-jährige Mann muss sich nun wegen Verdachts auf Diebstahl verantworten.

Von ebu