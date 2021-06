Leipzig

 Der Staatsschutz der Leipziger Polizei ermittelt in drei Fällen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, die sich an einem einzigen Tag ereignet haben. Ein 38-Jähriger, der laut Polizei am Dienstagvormittag einen Bankmitarbeiter in der Innenstadt bedrohte, trug Schuhe mit aufgemalten Nazi-Symbolen. Nach Aufforderung der Beamten, die wegen der Auseinandersetzung angerückt waren, übermalte der Deutsche die Symbole. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen Bedrohung und wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.

Nazi-Gruß und Nazi-Schmierereien

Am Dienstagnachmittag hob zudem eine 29-Jährige den Angaben vom Mittwoch zufolge in der belebten Fußgängerzone der Petersstraße den rechten Arm zum Nazi-Gruß. Gegen sie wird nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

In Böhlen wiederum beschmierten Unbekannte die Treppe eines Bahnsteigs und eine Lärmschutzwand mit sechs Nazi-Symbolen sowie einem -Schriftzug in schwarzer Farbe. Das Dezernat Staatsschutz hat Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Von LVZ