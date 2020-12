Verfolgungsjagd durch Leipziger Norden

Leipzig

In den späten Abendstunden ist es am Sonntag im Leipziger Norden zu einer Verfolgungsjagd mit bis zu 140 km/h gekommen. In der Schongauerstraße konnten Beamte den Wagen stoppen und die drei Insassen, zwei Männer im Alter von 22 und 23 Jahren und eine Frau im Alter von 28 Jahren, stellen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Während der Fahrt wurden zwei Streifenwagen vom Fluchtfahrzeug beschädigt und die 28-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Laut Polizei verfügte der 22-jährige Fahrer nicht über eine Fahrerlaubnis und führte zudem eine kleine Menge Betäubungsmittel mit sich. Des weiteren waren die angebrachten Kennzeichen gestohlen und im Wagen konnten die Beamten Diebesgut aus einem Ladeneinbruch sicherstellen.

Anzeige

Die Polizei ermittelt wegen mehrerer Verkehrsvergehen und wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Von almu