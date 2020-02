Leipzig

Ein versuchter Einbruch hat im Westen von Leipzig einen stundenlangen Polizeieinsatz inklusive einer Verfolgungsjagd ausgelöst. Ersten Erkenntnissen nach wollten die Täter am Freitag gegen 14.45 Uhr in ein Wohnhaus in der Industriestraße in Plagwitz einbrechen, hieß es aus dem Lagezentrum der Polizei auf Nachfrage von LVZ.de. Dabei seien sie gestört worden. Ein Zeuge informierte die Polizei.

Bei der Überprüfung des Fluchtfahrzeugs stellten die Beamten den Angaben nach fest, dass die Kennzeichen des Autos zu einem anderen Fahrzeug gehörten. Auch der Wagen sei gestohlen gewesen, hieß es.

Die Verfolgungsfahrt durch den Westen endete im Hinterhof eines Wohnhauses in der Pfingstweide in Leutzsch. Dort habe die Polizei die Beifahrerin gefasst. Mindestens ein Verdächtiger konnte fliehen. Die Ermittlungen laufen.

Von jhz