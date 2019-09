Leipzig

Ein Autofahrer hat am Sonntagmittag in Leipzig-Connewitz versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Laut Polizeiangaben fuhr der Mann mit stark überhöhter Geschwindigkeit über die B2 Richtung Großdeuben davon. Dort bog er ab und versuchte, über Feld- und Waldwege zu entkommen. Erst in Zwenkau konnten die Beamten den Mann stellen. Dieser stand deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und besaß keine Fahrerlaubnis.

Zudem war sein Auto nicht zugelassen und das Kennzeichen gefälscht. Als die Polizisten die Garage des Mannes durchsuchten, fanden sie ein entwendetes Motorrad, mehrere Kennzeichentafeln sowie Fahrrad- und Motorradteile, die zur Fahndung standen. In seiner Wohnung wurde außerdem eine geringe Menge an Crystal und ein nicht zugelassener Böller sichergestellt. Der 35-Jährige muss sich nun wegen verschiedener Diebstahls-, Verkehrs- und anderer Delikte verantworten.

Von lvz