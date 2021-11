Verfolgungsjagd mit 24 Dosen Whiskey

Leipzig

24 Dosen Whisky fanden sich bei einem mutmaßlichen Ladendieb, der Montagabend von zwei Polizisten an ihrem freien Abend gestellt wurde. Der 35-Jährige war von den Beamten in zivil im Supermarkt beim Diebstahl gesehen und danach verfolgt worden. Auf der Flucht habe der Mann Fahrzeuge zum Anhalten zwingen wollen, indem er die Türen aufriss, so die Polizei.

Etliche Wagen hätten stark bremsen müssen deswegen. Schließlich gelang es dem Ladendieb in ein Fahrzeug einzusteigen. Kurz darauf konnten die zivilen Polizeibeamten den Mann allerdings überwältigten. Dieser hatte sich bei seiner Anhalteraktion verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Von LVZ