Vergebliche Flucht aus Leipziger Supermarkt

Trotz aller Fluchtversuche hat die Leipziger Polizei einen 18-jährigen Deutschen erwischt, der aus einem Supermarkt in Reudnitz-Thonberg am Mittwochnachmittag mutmaßlich mehrere Waren gestohlen hat. Angestellte des Ladens in der Stötteritzer Straße sprachen ihn am Ausgang an, woraufhin er davonlief.

Vor dem Geschäft versuchte ein Passant, ihn aufzuhalten – vergeblich. Der Dieb schlug den Mann und rannte weiter. Allerdings konnte die Polizei trotzdem die Identität eines Tatverdächtigen herausfinden und ermittelt nun unter anderem wegen räuberischen Diebstahls, Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen ihn.

