„Vergebung“ in Connewitz: Brand auf Hof von beliebter Kneipe

Leipzig

„Die Vergebung brennt“. Eine Feuerwehraufgebot auf der Bornaische Straße ließ am Mittwochnachmittag in Connewitz schnell ein Gerücht die Runde machen. Die Polizei gab aber rasch Entwarnung. Nicht die beliebte Kneipe „Barabbas – Vergebung“ stand in Flammen, sondern ein Nebengelass auf dem Hof des Gebäudes.

„Zur Ursache können wir noch nichts sagen, das Feuer ist aber unter Kontrolle“, sagte Chris Graupner von der Leipziger Polizei. Es habe auch keine Verletzten gegeben. Zwei Personen wurden vorsorglich untersucht. Die Feuerwehr verhinderte eine Ausbreitung des Brandes. Die Bornaische Straße musste zwischenzeitlich gesperrt werden.

Von mro