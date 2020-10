Leipzig

Der Fall um die mutmaßliche Vergewaltigung einer 18-Jährigen während eines Konzerts im linken Szeneclub Conne Island geht voraussichtlich in die nächste Instanz. Wie das Amtsgericht am Freitag auf Anfrage der LVZ mitteilte, hat die Verteidigung des Angeklagten gegen das Urteil Berufung eingelegt.

Am 1. Oktober war der Hamburger Sven-Peter P. (45) vom Amtsgericht Leipzig zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt worden. Eine weitere Sanktion des Gerichts: Der Beschuldigte muss 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Ihm sei zwar keine Gewalt vorzuwerfen, hieß es. Allerdings habe er den Zustand des erheblich alkoholisierten Opfers für sich ausgenutzt. Nachdem im Zuge der massenhaften sexuellen Übergriffe in der Silvesternacht 2015 in Köln das Sexualstrafrecht verschärft worden war, sei der erkennbare Wille des Opfers ausschlaggebend und nicht allein die Frage, ob der Täter gewaltsam vorgegangen ist.

Wehrloser Zustand

Zu dem Übergriff kam es laut Anklage am 28. Dezember 2019 kurz nach Mitternacht während eines Auftritts des Hamburger Performance-Kollektivs HGich.T in dem Klub an der Koburger Straße in Connewitz. Bandmitglied Sven-Peter P. stand mit auf der Bühne. Das spätere Opfer habe bereits Stunden vorher erhebliche Mengen Alkohol konsumiert, so das Gericht, etwa zwei Promille wurden bei der Abiturientin ermittelt. Während des Konzerts habe sie signalisiert, dass sie – wie andere Frauen aus dem Publikum – auf die Bühne und dort auch geküsst werden wollte. Offenbar war dies ein Element der Show.

Der ebenfalls angetrunkene Angeklagte gewann nach Auffassung des Amtsgerichts den Eindruck, dass die 18-Jährige „auf ihn steht“. Zunächst sei es im Bühnenbereich hinter einem Vorhang einvernehmlich zu weiteren intensiven Küssen gekommen, sagten sowohl Angeklagter als auch Opfer vor Gericht aus. Der anschließende Geschlechtsverkehr, der von Sven-Peter P. initiiert worden sein soll, war dem erstinstanzlichen Urteil zufolge hingegen strafbar. Demnach habe die 18-Jährige signalisiert, dass sie dies nicht wollte. Für den Angeklagten sei ihr wehrloser Zustand offensichtlich gewesen.

Ein Berufungsprozess, bei dem der Fall erneut aufgerollt wird, würde dann am Landgericht Leipzig stattfinden. Für ein Statement stand die Verteidigung bis Redaktionsschluss nicht zur Verfügung.

Von Frank Döring