Vergewaltigung in Leipzig-Eutritzsch: Tatverdächtiger in Spanien festgenommen

Leipzig

Im Fall eines schweren Sexualdelikts von Ende Januar dieses Jahres in Leipzig-Eutritzsch ist ein mutmaßlicher Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen worden. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 34-jährigen lettischen Staatsangehörigen, der sich zum Tatzeitpunkt aufgrund eines Arbeitsverhältnisses in Leipzig aufgehalten hat, teilte die Staatsanwaltschaft Leipzig am Dienstag mit. Der Mann soll am 29. Januar eine 20-Jährige über zwei Stunden zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Anschließend war er geflohen.

Die Staatsanwaltschaft Leipzig und die Polizeidirektion Leipzig hatten sich am 3. Februar 2022 mit einem Zeugenaufruf erstmals in dieser Sache an die Bevölkerung gewandt und um Mithilfe bei der Aufklärung des Verbrechens gebeten. Im Ergebnis umfangreicher kriminalpolizeilicher und staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen konnte über Funkzellendaten vom Tattag und deren Auswertung eine mutmaßlich dem Mobiltelefon des bis dahin unbekannten Tatverdächtigen zugehörige Nummer zugeordnet werden.

Vorbestrafter Tatverdächtiger verbüßte in Lettland Haftstrafe

Der 34-Jährige sei in Lettland einschlägig vorbestraft und hat dort eine mehrjährige Haftstrafe verbüßt. Über ein bei den lettischen Behörden vorliegendes DNA-Muster des Beschuldigten konnte ein Abgleich mit den in Leipzig gesicherten Spuren erfolgen – die Proben ergaben eine Übereinstimmung.

Aufgrund des dringenden Tatverdachts und bestehender Fluchtgefahr erwirkte die Staatsanwaltschaft Leipzig bei Gericht einen europäischen Haftbefehl gegen den Beschuldigten. Der wurde zur Fahndung und Festnahme ausgeschrieben. Der Beschuldigte wurde am 18. April 2022 im spanischen Valencia im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle erwischt. Aufgrund des gegen ihn bestehenden Haftbefehls wurde er verhaftet und zwischenzeitlich nach Deutschland überführt.

Polizeipräsident Demmler lobt internationale Ermittlungsarbeit

Leipzigs Polizeipräsident René Demmler dazu: „Die schreckliche Tat Ende Januar hat uns alle betroffen gemacht. Ich bin stolz auf meine Ermittlerinnen und Ermittlern, die mit einem sehr hohem persönlichen Aufwand den Tatverdächtigen ermittelten und damit für Aufklärung sorgen.“ Staatsanwaltschaft und Polizei sehen die Ermittlung und Festnahme des einer schweren Straftat dringend verdächtigen Beschuldigten als das Ergebnis einer erfolgreichen und bewährten intensiven europaweiten Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden auf polizeilicher und justizieller Ebene.

Von Thomas Lieb