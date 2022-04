Leipzig

Ein Fall, der sprachlos macht: Am 2. April wurde eine 16-Jährige in Reudnitz vergewaltigt. Es ist bereits das dritte Sexualverbrechen in den vergangenen Wochen. Die Ermittlungen laufen. Gibt es Parallelen zwischen den Taten?

Suche nach Zeugen und Hinweisen

Die Ermittlungen im Fall des 16-jährigen Mädchens, das Anfang des Monats zum Opfer eines schweren Sexualverbrechens wurde, laufen. Aktuell werden Spuren vom Tatort ausgewertet. Einen Tatverdächtigen gebe es allerdings noch nicht, berichtet eine Polizei-Sprecherin. Am Dienstag rief die Polizei die Bevölkerung dazu auf, Hinweise zur Tat oder zum Täter zu melden. Bisher seien jedoch keine Informationen eingegangen; auch nach Zeugen werde noch gesucht.

Die Tat habe sich am späten Abend des 2. Aprils ereignet. Das Mädchen sei von zwei Männern auf eine Grünfläche gezerrt worden. Dort habe sie einer der beiden vergewaltigt. Der Täter wird als circa 1,70 Meter großer Mann mit rundem Gesicht, Dreitagebart und heller Hautfarbe beschrieben. Er habe einen osteuropäischen Akzent.

Versuchte Vergewaltigung im Leipziger Westen

Bereits im März gab es zwei versuchte Vergewaltigungen in der Nähe des Kulkwitzer Sees. Zwei Frauen seien abends allein zu Fuß unterwegs gewesen, als ein Mann versucht haben soll, sexuelle Handlungen zu erzwingen, heißt es. Beide Opfer konnten sich wehren, den Täter vertreiben und so möglicherweise Schlimmeres verhindern. Nach diesen beiden Fällen erhöhte die Polizei in dem Gebiet ihre Präsenz. Seitdem seien dort keine neuen Fälle gemeldet worden, so die Sprecherin. Die Ermittlungen in beiden Fällen laufen und Zeugenhinweise werden ausgewertet.

Keine Zusammenhänge zwischen den Vorfällen

Drei Sexualverbrechen in kurzer Zeit: Handelt es sich um einen Serientäter? Darauf gebe es momentan keine Hinweise, heißt es von der Polizei. Bisher wurden keine Zusammenhänge zwischen den versuchten Vergewaltigungen im Leipziger Westen und dem jüngsten Vorfall in Reudnitz hergestellt. „Bei dem Delikt in Reudnitz handelte es sich um zwei Täter, während der Täter am Kulkwitzer See allein handelte“, erklärt die Sprecherin. Außerdem unterscheiden sich deren Beschreibungen. Deswegen sei aktuell nicht davon auszugehen, dass es sich um den selben Täter handelt.

Von Fabienne Küchler