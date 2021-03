Leipzig

Zwei Männer haben am Samstagabend an der Wache der Bundespolizei in Leipzig geklingelt und baten um Hilfe. Beide wurden jedoch mit Haftbefehlen gesucht, sodass diese anschließend vollstreckt wurden, teilte die Behörde mit.

Das Amtsgericht Leipzig hatte bereits im Februar eine Sitzungshaft wegen Sachbeschädigung gegen den 27-Jährigen des Duos angeordnet. Sein 30-jähriger Begleiter wurde hingegen von der Staatsanwaltschaft Wuppertal per Vollstreckungshaftbefehl gesucht. Er hatte gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen und konnte die Geldstrafe in Höhe von 456 Euro nicht zahlen.

Am Tag zuvor kontrollierten Polizisten einen 42-Jährigen am Hauptbahnhof, der ebenso per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Dresden gesucht wurde. Bereits im Januar 2020 war er wegen Diebstahls zu 150 Tagessätzen a 10 Euro verurteilt worden. Alle drei Männer wurden in die Justizvollzugsanstalt Leipzig gebracht.

Von lcl