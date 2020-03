Leipzig

Am Montagvormittag ist ein Mitarbeiter des Leipziger Ordnungsamtes in Gohlis-Süd in seinem Dienstwagen mit einem anderen Autofahrer zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 10.30 Uhr an der Kreuzung der Georg-Schumann- und Breitenfelder Straße, als der 29-jährige Fahrer des Leipziger Stadtordnungsdienstes auf die Kreuzung fuhr.

Diese wird zwar durch eine Ampel geregelt, dennoch war ihm ein 69-Jähriger in seinem Wagen entgegengekommen, sodass die beiden Fahrzeuge kollidierten. Bei dem Zusammenprall wurden beide Fahrer leicht verletzt. Zudem entstand ein Gesamtschaden von 11.000 Euro.

Im Zuge der Ermittlungen bittet die Polizei nun Zeugen, um „konkrete und sichere Hinweise“ zur Ampelschaltung während des Unfalls. Hierfür sollen sie sich bei der Verkehrspolizeiinspektion der Stadt in der Schongauerstraße 13 oder telefonisch unter der (0341) 25 52 85 1 melden.

Von lcl