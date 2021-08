Leipzig

Am Wochenende kam es an mehreren Bahnanlagen im Süden von Leipzig zu Buntmetalldiebstählen. Rund um Markkleeberg und in weiter südlichen Gebieten seien Metallteile ganz unterschiedlicher Art gestohlen worden, so etwa Kabelverbinder oder Erdungskabel, berichtet Pressesprecher Jens Damrau von der Bundespolizeiinspektion Leipzig.

Die Polizei vermutet, dass der oder die Täter die verschiedenen Teile verkaufen wollen. Es könnte sich sowohl um organisierte Banden als auch um Einzeltäter handeln – „das gilt es zu ermitteln“, erklärt Damrau. Mittlerweile hat die Bundespolizei Leipzig Nachforschungen zu den Diebstählen aufgenommen.

Schäden könnten Zugverkehr beeinträchtigen

Die Diebe „gefährdeten damit nicht nur sich selbst, sondern auch viele Unbeteiligte“, so Damrau. Durch Signalausfälle beispielsweise könne es zu erheblichen Störungen im Bahnverkehr kommen. Heruntergerissene Strom-Oberleitungen könnten sowohl Reisende wie auch Einsatzkräfte in Lebensgefahr bringen. Zum Glück ist bislang nichts Schlimmeres passiert.

Das geklaute Material, das aufgrund der Diebstähle nachbestellt werden müsse, sei nicht nur teuer, das Ganze sei auch ein langwieriger Prozess. „Das ist nicht nur für die Unternehmen ärgerlich, sondern auch für jeden Reisenden“, bilanziert Pressesprecher Damrau.

Vermehrt Diebstähle in den letzten Wochen

In den vergangenen Wochen stellte die Leipziger Bundespolizei vermehrt Buntmetall-Diebstähle von Bahnanlagen nicht nur im Südraum, sondern auch im Landkreis Nordsachsen fest. Eine Ursache der aktuellen Häufungen könnten die gestiegenen Metallpreise sein, vermutet die Polizei.

In jedem Fall bitten die Bundesbeamten um Mithilfe bei der Suche nach den möglichen Tätern: Personen, die zu ungewöhnlichen Zeiten (in den Abend- oder Nachtstunden) Beobachtungen gemacht haben oder machen, die in Verbindung mit Buntmetalldiebstählen an Bahnanlagen stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Leipzig unter der Telefonnummer (0341)997990 zu melden.

Von Tobias Wagner