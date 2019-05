Leipzig

Die Leipziger Polizei sucht weiter nach einem vermissten Jungen aus Altlindenau. Der 14-jährige Luc Aaron Fichtner hatte am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr die Wohnung seiner Eltern in der Angerstraße verlassen und einen Abschiedsbrief hinterlassen. Laut Polizei erklärte er darin sein Vorhaben, nach Köln und später nach Koblenz zu fahren oder zu trampen.

Mutter erhält Handynachricht

Am Mittwoch meldete sich der Junge per Handynachricht bei seiner Mutter. Entwarnung könne jedoch noch nicht gegeben werden, korrigierte die Polizei am Donnerstag ihre Angaben vom Vorabend. Bislang sei noch nicht bekannt, wo er sich aufhalte, so Polizeisprecherin Katharina Geyer. Niemand habe den 14-Jährigen bisher gesehen. Daher werde weiterhin nach ihm gefahndet.

Luc Aaron Fichtner wird vermisst. Quelle: polizei leipzig

Luc Aaron Fichtner ist 1,70 Meter groß, hat lange blau gefärbte Haare, die er meist zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden trägt, ist blass und hager. Er trug zuletzt eine blaue Daunenjacke, einen roten Kapuzenpulli, eine schwarze enge Jeans, graue Halbschuhe der Marke Mammut und einen blauen Rucksack. Er spricht akzentfreies Deutsch, nuschelt jedoch bedingt durch eine Zahnspange ein wenig.

Auf dem Weg nach Köln und Koblenz

Warum der 14-Jährige nach Köln oder Koblenz will, ist bisher unbekannt. In seinem Elternhaus habe es keinen Streit gegeben. Es ist das erste Mal, dass er wegläuft.

Zeugen und Hinweisgeber, die Luc Aaron gesehen haben, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei Leipzig-Südwest in der Ratzelstraße 222 zu melden oder unter der Telefonnummer (0341) 9460 0 oder bei jeder anderen Polizeistelle.

Von ebu/nöß