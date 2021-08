Leipzig

Die Polizei sucht den 60-jährigen Uwe B aus Leipzig-Probstheida. Der Mann wird seit Mittwoch vergangener Woche vermisst, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er verließ gegen 0.30 Uhr die Wohnung seiner Lebensgefährtin in der Lene-Voigt-Straße. Seitdem sei er verschwunden.

Rund um die Elsterpassage und auch in Halle wird gesucht

Uwe B. habe gesundheitliche Probleme und auch eine Eigengefährdung könne nicht ausgeschlossen werden. Daher werde nun öffentlich nach ihm gefahndet, so die Polizei. Die bisherigen Suchmaßnahmen hätten nicht zum Erfolg geführt.

Quelle: Polizei Leipzig

Möglich Orte, wo sich Uwe B. aufhalten könnte, seien der Bereich der Wingertgasse in Windorf und in der Nähe der Elsterpassage in Plagwitz. Ein weiterer möglicher Anlaufpunkt befindet sich in der Paul-Suhr-Straße in Halle/Saale.

So sieht Uwe B. aus

Uwe B. ist etwa 1,75 Meter groß, schlank und trägt kurze blonde Haare. Bekleidet war er zuletzt mit einer blauen Arbeitshose und schwarzen Arbeitsschuhe. Zudem trug er eine Brille bei sich.

Wer mit Uwe B. Kontakt hatte, ihn gesehen hat oder weiß, wo er sich aufhalten könnte, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Südost in der Richard-Lehmann-Straße 19 in Leipzig zu melden. Tel.: (0341) 3030-0.

Von nöß