Mehr als einen Monat nach ihrem Verschwinden ist eine 87-Jährige aus Leipzig-Connewitz tot aufgefunden worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde die Leiche der vermissten Frau bereits vor einigen Tagen entdeckt. Spaziergänger fanden sie nördlich von Leipzig, sagte eine Polizeisprecherin auf LVZ-Anfrage.

Um die Todesursache zu klären, sei eine Obduktion angeordnet worden. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft haben ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Zu den genaueren Umständen des Falls machten die Beamten keine Angaben. Ein Straftat könne aber nach derzeitigem Stand ausgeschlossen werden.

Seniorin litt an Demenz

Die 87-Jährige litt nach Polizeiangaben an fortgeschrittener Demenz und galt seit dem 24. Juli vermisst. Drei Tage danach wurde sie beim Geldabheben in einer Sparkassen-Filiale in der Karl-Liebknecht-Straße gesehen worden. Ihre Wohnung in der Kohrener Straße hatte sie im Zeitraum zwischen dem 23. Juli und dem 27. Juli verlassen.

Wie die Polizei mitteilte, war die Frau weder örtlich noch zeitlich orientiert und irrte möglicherweise ziellos umher. In der Vergangenheit war sie häufig wandern und unter anderem zu Ausflügen in der Region unterwegs.

