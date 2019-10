Vermisste Leipziger Studentin: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Straftatverdacht

Leipzig

Im Fall der vermissten Yolanda Klug aus Leipzig hat die Staatsanwaltschaft Leipzig die Ermittlungen übernommen. „Eine Straftat kann nicht ausgeschlossen werden“, begründete Behördensprecher Andreas Ricken den Schritt am Montag im Gespräch mit LVZ.de. Seit zwölf Tagen fehlt von der Architektur-Studentin aus der Südvorstadt jedes Lebenszeichen. Die Dauer ihres Verschwindens und die Umstände des Falls ließen den Schluss zu, dass die 23-Jährige einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnte, so Ricken. Diesem Verdacht werde nun zusammen mit der Polizei nachgegangen.

Zu den bisherigen Ermittlungen und den weiteren Schritten wollte sich die Staatsanwaltschaft unter Verweis auf „ermittlungstaktische Gründe“ nicht äußern. Ricken betonte, dass weiterhin „in alle Richtungen“ ermittelt werde und damit auch ein Unglücksfall denkbar sei. Die Ermittlungsbehörde schaltete sich nach eigenen Angaben bereits am Dienstag vergangener Woche in den Fall ein.

Studentin wollte Blumentöpfe und Gardinen bei Ikea kaufen

Yolanda Klug wollte am Mittwoch, dem 25. September, von ihrer WG in der Südvorstadt zu Ikea in Günthersdorf fahren, um Blumentöpfe, Gardinen, eine Gardinenstange und Gläser einzukaufen. Sie verließ die Wohngemeinschaft in der Körnerstraße gegen 15 Uhr. Danach verliert sich ihre Spur. Ihr Handy konnte nicht mehr von der Polizei geortet werden, da es ausgeschaltet war.

Die Leipziger Polizei sucht nach Yolanda Klug aus Leipzig. Quelle: Polizei Leipzig/privat

Trotz des Zeugenaufrufs und einer Suche über die MDR-Sendung „ Kripo Live“ gingen bei der Polizei bislang keine relevanten Hinweise ein. Fraglich ist inzwischen, ob Yolanda Klug – wie von der Polizei zunächst vermutet – vom Südplatz zum Westplatz fuhr, um dort in einen Bus der Linie 131 nach Günthersdorf zu steigen. Dieser fährt wegen einer Baustelle derzeit mit einer Umleitung. Ein Suchhund nahm eine Fährte von der Wohnung bis zur Straßenbahnhaltestelle am Südplatz auf. Laut Polizei ist jedoch denkbar, dass es sich dabei um eine ältere Spur handeln könnte, die bereits einige Tage alt war.

Yolanda Klug leidet an Ohnmachtsanfällen

Die Auswertung von Kameraaufnahmen der LVB-Fahrzeuge sowie des Möbelhauses lieferten keine heiße Spur zum Verbleib der aus Baden-Württemberg stammenden jungen Frau, die an der HTWK studiert. Yolanda Klug leidet an spontanen Ohnmachtsanfällen, deren Ursache bislang nicht medizinisch diagnostiziert wurde. Wie ihr Vater im MDR berichtete, gab es vier Wochen vor ihrem Verschwinden einen Fall, bei dem die junge Frau in einem Wald kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Parallel zur Polizei suchen derzeit auch Verwandte und Freunde mit Aushängen auf A4-Zetteln im Stadtgebiet nach der 23-Jährigen – bislang ohne Erfolg.

Yolanda Klug ist 1,65 Meter groß und hat dunkelblonde Haare. Quelle: Polizei Leipzig/privat

23-Jährige trug schwarzen Rucksack

Yolanda Klug ist 1,65 Meter groß und hat eine athletische Gestalt sowie blaue Augen. Die etwas mehr als schulterlangen, dunkelblonden Haare trägt sie meist als lockeren Dutt, aber nicht mehr als Dreadlocks wie auf einem der Fahndungsfotos. In der Nase hat sie ein kleines Piercing. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine dunkle Jacke, eine schwarze Mütze und einen kleinen dunklen Rucksack. Sie spricht akzentfrei Deutsch, Englisch, Französisch und Arabisch.

Hinweise nimmt weiter die Leipziger Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße, 04107 Leipzig, oder unter der Telefonnummer (0341) 96 63 42 24 entgegen.

Von Robert Nößler