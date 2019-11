Leipzig

Die seit einer Woche vermisste Maja H. aus Leipzig ist wieder aufgetaucht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei sie am Nachmittag in Leipzig aufgegriffen worden. Die Hintergründe würden geprüft und seien Gegenstand der Ermittlungen. Weitere Informationen gab die Polizei zu dem Fall nicht heraus.

Maja war seit einer Woche verschwunden. Eigentlich wollte sich die junge Frau aus Wiederitzsch zum Shoppen in die Innenstadt und sich dort auch mit ihren Eltern treffen. Dazu kam es aber nicht, ihr Handy war seitdem ausgeschaltet.

Am Sonntag hatte auch die Sendung „ Kripo Live“ über den Fall berichtet. Danach waren bei der Leipziger Polizei rund ein Dutzend Hinweise eingegangen.

Yolanda weiter verschwunden

Weiter vermisst bleibt dagegen Yolanda Klug. Die 23-Jährige war Ende September verschwunden, auch in dem Fall läuft eine Öffentlichkeitsfahndung der Polizei.

Von luc