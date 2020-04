Leipzig

Die Leipziger Polizei hat die Fahndung nach einer vermissten 25-Jährigen und ihrem Baby beendet. Seit Donnerstag war nach der Mutter und dem Kind öffentlich gesucht worden. Am Wochenende seien die Frau und ihr Säugling wohlbehalten wieder aufgetaucht. „Die junge Mutter machte sich am heutigen Nachmittag gegenüber einer Leipziger Kinder- und Jugendeinrichtung bekannt“, teilte Polizeisprecherin Mariele Koeckeritz am Samstagabend mit.

Die Frau war sechs Tage nach der Geburt am 1. April mit ihrem Baby aus dem Klinikum St. Georg verschwunden. Eine Gefahr auch für das Neugeborene war nicht ausgeschlossen worden. Eine ärztliche Diagnose habe den Verdacht bestätigt, dass die Frau mindestens nach der Geburt Betäubungsmittel konsumiert habe, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Drogen seien auch im Kreislauf des Säuglings nachgewiesen worden.

„Die Ermittlungen zu den Umständen ihres Verschwindens und zu möglichen strafbaren Handlungen dauern an“, so Polizeisprecherin Koeckeritz.

Von nöß