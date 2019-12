Leipzig

Die in Leipzig vermisste 82-jährige Heimbewohnerin ist wieder wohlbehalten in der Senioren-Residenz aufgetaucht. Die Seniorin wurde nach einem Kabarettbesuch am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr vermisst gemeldet. Es bestand die Sorge, dass die an Demenz erkrankte Frau sich verirrt hatte und den Rückweg alleine nicht gefunden hätte.

Wie die Polizei nun mitteilte, ist die Seniorin wieder wohlbehalten zurück.

Von ebu