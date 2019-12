Vermisste Yolanda: Polizei sucht an der Burg Giebichenstein in Halle

Halle/Leipzig

Die Polizei hat am Dienstag in Halle mit Tauchern und Hunden nach der seit knapp einem Vierteljahr vermissten Studentin Yolanda Klug aus Leipzig gesucht. Auf dem Gelände der Kunsthochschule Burg Giebichenstein waren Kripo-Beamte zwischen 9.15 und 15.15 Uhr im Einsatz, wie Andreas Ricken, Sprecher der Staatsanwaltschaft Leipzig, der LVZ sagte. Anlass war offenbar ein Hinweis, dass sich Yolanda am Campus aufgehalten haben könnte. „Es war aufgrund der bisherigen Ermittlungen geboten, dort zu suchen“, erklärte Ricken.

Suche mit Hunden und Tauchern

Nach sechs Stunden wurde der Einsatz unterbrochen. Er soll am Mittwoch fortgesetzt werden. Zu den Ergebnissen der Suche machte die Staatsanwaltschaft zunächst keine Angaben. Eine Leiche hätten die Beamten aber nicht gefunden, so der Sprecher.

Den Angaben zufolge wurde auf dem Hochschulgelände und innerhalb des Campusgebäudes gesucht. Dabei kamen auch vier Spürhunde zum Einsatz. Polizeitaucher suchten anschließend den Mühlgraben, einen Saale-Nebenfluss, ab. „Dieser wurde knapp zur Hälfte geschafft. Der Einsatz geht morgen weiter“, kündigte Ricken an.

Yolanda Klug aus Leipzig wird bereits seit dem 25. September vermisst. Links ein aktuelles Foto der Studentin, das Bild rechts ist 2018 entstanden. Quelle: polizei leipzig

Seit fast drei Monaten keine Spur

Die 23-jährige Studentin ist seit dem 25. September verschwunden. Sie wollte von ihrer WG in der Körnerstraße (Zentrum-Süd) zu Ikea in Günthersdorf fahren, um einzukaufen. Am Südplatz verliert sich ihre Spur. In der Umgebung des Möbelhauses waren bereits im Oktober ein Tümpel und der Elster-Saale-Kanal abgesucht worden. Zuvor hatte dort bereits ein Großaufgebot der Polizei mit Spürhunden nach der 23-Jährigen gesucht. Seitdem habe es keine größeren Suchaktionen mehr gegeben, so Ricken.

Yolanda Klug ist 1,65 Meter groß, hat eine athletische Gestalt, blaue Augen. und dunkelblonde, schulterlange Haare. In der Nase hat sie ein kleines Piercing. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine dunkle Jacke, eine schwarze Mütze und einen kleinen dunklen Rucksack. Laut Polizei leidet sie an spontanen Ohnmachtsanfällen.

Es wird nicht ausgeschlossen, dass Yolanda einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnte. Die Staatsanwaltschaft ermittelt bereits seit gut zwei Monaten wegen eines Straftatverdachts.

Von Robert Nößler