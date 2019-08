Leipzig

Aufatmen in Leipzig: Eine vermisste Zwölfjährige ist wieder da. Das Mädchen sei am Donnerstag in Begleitung von Freunden gefunden worden, teilte die Polizei mit. Sie sei wohlbehalten zu ihrer Mutter gebracht worden, hieß es. Zuvor hatten die Beamten mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach der Zwölfjährigen gesucht.

Das Mädchen aus Lößnig verschwand am Dienstag nach einem Termin um 16 Uhr in den Brühl-Arkaden und kam anschließend nicht wie erwartet bis 19 Uhr nach Hause. Am Mittwoch erschien das Mädchen auch nicht in der Schule, wie die Polizei zuvor mitgeteilt hatte. Ihr Handy sei seit Dienstagabend ausgeschaltet gewesen.

Laut Polizei gab das Mädchen an, sie habe bei Freunden übernachtet.

Von nöß/jhz