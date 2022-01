Vermisster 50-Jähriger in Leipzig tot aufgefunden

Leipzig

Der 50 Jahre alte Leipziger, der seit dem 26. Dezember als vermisst galt, ist tot. Nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig wurde der Mann am Donnerstag leblos in einem Waldstück in der Leipziger Südvorstadt aufgefunden. Den Angaben nach besteht derzeit kein Verdacht auf eine Straftat. Die Polizei geht nach LVZ-Informationen von einem Suizid aus.

Kurz nach dem Verschwinden am 2. Weihnachtsfeiertag hatte die Polizei öffentlich um Mithilfe gebeten. „Die bisher durchgeführten Maßnahmen zum Auffinden des Vermissten, insbesondere die Prüfung verschiedener Anlaufpunkte, blieben erfolglos“, erklärte die Behörde nach seinem Verschwinden. Der 50-Jährige soll seine Wohnung damals gegen 11 Uhr unbemerkt verlassen haben. Telefonisch konnte er nicht erreicht werden.

Anmerkung der Redaktion: Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Bitte suchen Sie sich Hilfe. Die Telefonseelsorge erreichen Sie rund um die Uhr kostenlos und anonym unter der 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222. Die Seelsorge wird auch über einen Chat bereitgestellt.

