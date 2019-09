Leipzig

Der vermisste Ralf S. aus Leipzig ist wieder da. Der 63-Jährige wurde am Montagabend auf der Autobahn 14 bei Leipzig kurz vor dem Parkplatz Birkenwald gefunden. Er lief zu Fuß über den Standstreifen der Fahrbahn nach Halle in entgegengesetzte Richtung, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Ein vorbeifahrender Autofahrer informierte die Beamten, die den dementen 63-Jährigen in ihre Obhut nahmen. "Dass er unverletzt ist, ist sicher mindestens einem Schutzengel zu verdanken", so Polizeisprecherin Katharina Geyer. Ralf S. war am Samstag aus einem Pflegeheim in der Eisenbahnstraße in Neustadt-Neuschönefeld verschwunden. Seit Montag hatte die Polizei mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach ihm gesucht.

nöß